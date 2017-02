Israel Aerospace Industries s’arme contre les hackers

Votiro neutralisera les cyberattaques empêchant les informations sensibles de tomber dans les mains d’hackers

Votiro, un leader mondial en solutions de passerelles de désinfection sécurisées, protégeant les organisations contre les nouveaux exploits zero day et autres menaces informatiques, a annoncé aujourd’hui qu’Israel Aerospace Industries (IAI), un leader dans le développement et la production de systèmes destinés aux marchés aéronautiques militaires et commerciaux, avait installé la solution de passerelles sécurisées Secure Gateway de Votiro, basée sur la technologie de pointe brevetée « Content Disarm and Reconstruction » (désarmement et reconstruction du contenu).

La technologie de Votiro neutralisera les cyberattaques sur IAI, empêchant ses informations sensibles ou non de tomber entre les mains de pirates informatiques

La solution comprend les applications Removable Media Gateway et Secure File Transfer Gateway de Votiro.

La technologie de pointe brevetée de désarmement et reconstruction du contenu de Votiro analyse chaque fichier et supprime tous les exploits informatiques, protégeant ainsi IAI contre les menaces non divulguées et du « zero day ».

Les fichiers désinfectés préservent l’intégrité et la fonctionnalité des fichiers d’origine. Les fichiers sont alors transmis au réseau interne d’IAI.

Le processus de désinfection est transparent pour les utilisateurs, se fait en temps réel et ne perturbe pas les activités d’IAI.

« Nous sommes très heureux d’accueillir une nouvelle grosse entreprise dans notre liste de clients », a commenté Itay Glick, PDG et cofondateur de Votiro.

« Israel Aerospace Industries est l’une des entreprises les plus avancées du secteur de la défense militaire dans le monde, ce qui en fait une cible de choix pour les pirates informatiques. La décision d’IAI de mettre en œuvre la solution de passerelles sécurisées de Votiro témoigne de la confiance que la société accorde à nos produits. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les équipes informatiques et de sécurité de la société afin d’acquérir une profonde compréhension de la façon dont IAI utilise des fichiers pour construire un système sur mesure qui répond à leurs besoins particuliers ».

Les solutions Votiro sont déployées dans le monde entier, afin d’aider des centaines de milliers d’utilisateurs à se protéger contre les attaques ciblées en éliminant les menaces non divulguées. En supprimant tout code actif des documents afin d’éviter des infections potentielles, Votiro est en mesure de fournir une protection complète contre les attaques ciblées.

À propos de Votiro

Votiro propose aux entreprises une protection essentielle contre les exploits informatiques non divulgués et zero day utilisés dans les cyberattaques. Les passerelles sécurisées de Votiro offrent une protection robuste et une technologie de pointe brevetée de désarmement et reconstruction du contenu pour la désinfection des fichiers contre les cybermenaces potentielles.

Fondée en 2010, la société Votiro est basée en Israël et dispose de bureaux de vente aux États-Unis et à Singapour.

Ses clients comprennent des banques et d’autres institutions financières, des organismes gouvernementaux, des compagnies d’énergie et des services publics, des prestataires de services de télécommunications, ainsi que des entreprises de soins de santé et de vente au détail, et de grandes entreprises.

