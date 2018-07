Israël a-t-il déjoué un attentat en France?

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou assistait mercredi soir au 70e anniversaire de l’attaque contre la prison d’Acre (Akko). Lors de son intervention il a violemment attaqué l’attitude sournoise de l’Iran: “Cette semaine, nous avons eu un nouvelle exemple de l’hypocrisie et du toupet sans nom de l’Iran. La même semaine où le président Rohani rencontrait des dirigeants européens pour tenter de trouver une parade aux sanctions, l’Iran projetait un attentat d’envergure à l’explosif sur le sol français”. Et de rajouter: “Cet attentat a été évité, et ce n’est pas un hasard!”. Une allusion à peine voilée.

Binyamin Netanyahou parlait d’un attentat qui était projeté par un couple belge d’origine iranienne lors d’un rassemblement organisé à Villepinte par le Conseil national de la résistance iranienne (CNRI). A ce rassemblement assistaient également des personnalités américaines dont l’ancien maire de New York Rudolph Giuliani et l’ancien président de la chambre des représentants Newt Gingrich. Lors de l’arrestation de couple de terroristes, 500 grammes d’explosif ont été trouvé dans leur voiture. D’autres suspects ont été appréhendés en France, en Belgique et en Allemagne. Certains ont été remis en liberté, d’autres sont encore en garde à vue.

De son côté, l’Autriche a demandé à l’Iran la levée de l’immunité pour Assadollah Assadi, un diplomate iranien travaillant à l’ambassade d’Iran à Vienne, soupçonné d’être le commanditaire et le planificateur de l’attentat. Il a été arrêté en Allemagne.

La réaction iranienne à ces arrestations n’a guère été étonnante. Le ministre des affaires étrangères Muhamad Jawad Zarif, qui accompagne le président Rohani dans sa tournée européenne a ironisé sur ce qu’il a qualifié de “drôle de coindicence”. Il a dénoncé une “machination destinée à nuire à l’Iran et proposé l’aide de son pays pour faire émerger la vérité. Dan un communiqué, le ministère des Affaires étrangères accuse l’opposition iranienne d’avoir elle-même orchestré ce scénario pour saboter la tournée du président Rohani!

Après son allusion, le Premier ministre israélien a exhorté les dirigeants européens à cesser d’aider financièrement le régime des ayatollahs qui organise des attentats sur le sol européen! “Assez avec cette indulgence et cette faiblesse face à l’Iran!” a martelé Binyamin Netanyahou. Il a répété qu’Israël combattra sa relâche ceux qui veulent le détruire, même s’il fait pour cela être seul face au monde entier.

Photo Kobi Gideon / GPO