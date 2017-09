Israël à l’origine du report du sommet Israël-Afrique au Togo?

Il y a quelques jours était annoncé le report sine die du grand sommet Israël-Afrique qui devait se tenir au mois d’octobre au Togo. Il s’agissait d’une nouvelle rencontre importante entre Binyamin Netanyahou et des dirigeants des quinze pays membres de la CEDAO, communauté économique des pays d’Afrique de l’Ouest. Lors de son dernier voyage dans cette zone de l’Afrique, au mois de juin dernier, Binyamin Netanyahou avait été reçu comme hôte d’honneur au sommet de la CEDEAO de Monrovia (Libéria). Depuis la tribune, il avait invité les pays membres à venir à Lomé du 16 au 20 octobre pour un grand sommet Israël-Afrique.

Ce sommet se voulait une rencontre de haut niveau sur les questions de sécurité, de la lutte contre le terrorisme, mais également des questions relatives au partenariat dans les domaines de l’agriculture, de l’énergie, de l’eau et de la santé. Israël entendait marquer son retour sur le continent et resserrer les liens politiques et économiques avec les pays africains.

Depuis lors, d’intenses pressions se sont exercées sur le président togolais Faure Gnassingbe, actuel président de la CEDEAO, de la part de pays arabes et plus particulièrement de l’Autorité Palestinienne qui ne supporte pas le rapprochement fulgurant entre Israël et l’Afrique.

A l’annonce du report de ce sommet, les tenants du boycott ont donc exulté en affirmant qu’il s’agissait d’une victoire due aux pressions. Or, il se pourrait bien que cette annulation soit le fait d’Israël même. Selon certaines sources, le voyage du Premier ministre aurait été annulé pour des raisons de sécurité.

Il y a au Togo un certain nombre d’organisations terroristes islamiques face auxquelles les autorités et les services de sécurité on du mal à faire face. En Israël on aurait donc craint que la sécurité du Premier ministre soit rendue difficile à assurer et on aurait préféré de pas prendre de risques inutiles, malgré l’extrême importance qu’Israël attache à ce rendez-vous.

Par des canaux diplomatiques, Jérusalem aurait donc proposé au président togolais de tenir ce sommet en Israël ou de le reporter au printemps prochain.

Le Togo fait partie des pays à éviter selon une liste établie et publiée il y a quelques jours par le Centre de lutte contre le terrorisme. Le pays est classé comme « menace concrète élevée ».

Le Shin Bet a toutefois démenti cette version, et le bureau du Premier ministre a officiellement fait savoir que le report de ce sommet « étaient dus à des problèmes logistiques au Togo »…

