Israël à l’honneur à l’Aero India 2017

Le salon international Aero India, qui a lieu tous les deux ans, a ouvert ses portes ce mardi 14 février à Bangalore en Inde. Il s’agit de la 11e édition de cette exposition spécialisée dans les secteurs de l’aéronautique, du spatial, et de la défense qui durera quatre jours et se terminera donc le 18 février. Plus de 400 compagnies de 40 pays du monde entier y sont représentées. Le stand israélien serait considéré comme l’un des plus attractifs grâce aux pièces qui y sont exposées comme par exemple ‘Dôme de Fer’ (Kipat Barzel), des missiles de modèle Spike, des drones et des systèmes de communication extrêmement perfectionnés.