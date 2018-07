Israël à la conquête de la Lune

SpaceIL, une entreprise privée israélienne, a annoncé mardi qu’elle projetait de lancer pour la première fois un engin spatial israélien vers la Lune en décembre…….Détails………

Ce vaisseau inhabité de 585 kilos se posera sur la Lune le 13 février 2019, si tout se déroule comme prévu, ont indiqué les organisateurs lors d’une conférence de presse.

Un drapeau israélien sur la Lune

Il sera lancé avec une fusée de la société SpaceX, de l’entrepreneur américain Elon Musk, et sa mission portera notamment sur l’étude des ondes magnétiques lunaires. Sa première mission sera de planter un drapeau israélien sur la Lune, ont ajouté les organisateurs.

“Google Lunar XPrice”

Le projet a été lancé dans le cadre du prix “Google Lunar XPtice”, qui a investi 30 millions de dollars pour encourager les scientifiques et les entrepreneurs du secteur privé à organiser des missions peu coûteuses autour de la lune.

La société israélienne SpaceIL a alors décidé de prendre part à la compétition et s’est associée à Israel Aerospace Industries (IAI), le plus grand groupe aéronautique public israélien.

Financement du projet

Le prix de Google n’a finalement pas été décerné, ce qui n’a pas empêché l’équipe israélienne de poursuivre le projet.

Financé par des fonds privés, il devrait coûter 95 millions de dollars, en grande majorité versés par le milliardaire israélien d’origine sud-africaine Morris Khan.

“Montrer la voie”

“Cela va permettre de montrer la voie au reste du monde” et prouver qu’il est possible d’envoyer sur la lune un vaisseau spatial sans un coût exhorbitant, a indiqué un responsable d’IAI, Ofer Doron.

