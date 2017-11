Israël a annoncé détenir les dépouilles de cinq terroristes morts dans le tunnel

Israël a fait savoir au Hamas et au Jihad Islamique, par le biais de la Croix-Rouge, qu’il avait retrouvé les dépouilles des cinq terroristes disparus sous les décombres du tunnel souterrain détruit par Tsahal la semaine dernière. Ces dépouilles ont été retrouvées en territoire israélien par des équipes du commandement militaire sud. Tsahal a fait savoir que ces dépouilles ne seraient restituées qu’en échange des dépouilles des deux soldats israéliens Hadar Goldin hy »d et Oron Shaoul hy »d.

Le Jihad Islamique et le Hamas ont violemment réagi face à ce développement dramatique dans le chantage qu’ils exercent sur Israël depui trois ans. Daoud Shihab, porte-parole du Jihad Islamique a menacé: « Nous agirons pour récupérer nos shahids. Nous le ferons d’une manière qui obligera l’ennemi à nous les restituer. C’est un devoir impérieux et une lourde responsabilité que nous avons envers notre peuple et les familles de victimes. Ces corps ne resteront pas longtemps aux mains de l’ennemi, nous savons comment les faire revenir ». Et au nom du Hamas, Fawzi Barhoum a déclaré, sans peur du ridicule: « Détenir ainsi des dépouilles est un signe de faiblesse ». Il a également promis que son mouvement fera tout pour récupérer les cinq dépouilles.

Le record de la honte revient une fois de plus au journaliste Guidon Lévy, du Haaretz, qui n’a jamais appelé à la restitution des dépouilles des deux soldats mais qui s’est soudain réveillé et demande à Israël de rendre les dépouilles des terroristes afin de « ne pas se livrer à du commerce de cadavres »!!! Cette déclaration a fortement mis en colère les parents de Hadar Goldin hy »d qui ont accusé le journaliste « d’être passé dans le camp ennemi ».

Le ministre de la Sécurité intérieure Guilad Erdan a appelé le gouvernement à ne pas céder et ne pas restituer les dépouilles des terroristes sans obtenir en retour les dépouilles des deux soldats de Tsahal ainsi que les deux civils détenus par le Hamas.

Les forces de Tsahal qui se trouvent près de la frontière ont été mises en état d’alerte en cas de tirs depuis la bande de Gaza.

Photo porte-parole Tsahal / Flash 90