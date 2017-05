Israël : 6% de touristes français en plus depuis janvier

Le ministère du Tourisme israélien a dévoilé les bons chiffres du marché français. Le mois d’avril, en très forte croissance, a marqué un record pour le tourisme israélien.

Entre janvier et avril 2017, ce sont 89.600 touristes français qui se sont rendus en Israël, soit une progression de 6% par rapport à la même période de 2016. Une croissance que l’office de tourisme israélien attribue notamment aux campagnes de communication en cours.

Lancée à l’été 2016, Cities Break qui fait la promotion de Jérusalem et Tel-Aviv a été déclinée à la télé, sur Internet et en affichage en Ile-de-France jusqu’à la mi-mai. La campagne « Eilat-mer Rouge » est, elle, diffusée en ligne.

Pour aller à la rencontre des agences de voyages et tour-opérateurs, l’office de tourisme d’Israël organise trois rendez-vous, à Annecy, Montpellier et Paris les 16, 17 et 18 mai.

Un mois d’avril exceptionnel

Le tourisme israélien a battu un record en avril avec 349.200 touristes accueillis, soit une hausse de 38% par rapport à l’an dernier. Plusieurs marchés ont enregistré de très fortes progressions sur ce seul mois: +20% pour les USA (1er marché), +33,7% pour la Russie, +9% pour la France…

Au mois d’avril, le tourisme en Israël est traditionnellement porté par les pèlerinages chrétiens. Fait notable, cette année, les fêtes de Pâques à la fois pour les orthodoxes et les catholiques et protestants se sont déroulées en même temps, et la Pâque juive aussi, sur la même semaine.

Source www.quotidiendutourisme.com