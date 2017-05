Ismaïl Hanyeh élu à la tête du Hamas

Celui qui fut durant des années le chef du Hamas dans la bande de Gaza et n° 2 du mouvement a été élu samedi à la tête de l’organisation terroriste en succession à Khaled Meshaal. L’élection s’est faite dans le cadre d’un conseil qui se trouve à la fois à Gaza et au Qatar.

Ismaïl Hanyeh est connu pour ses positions extrêmes face à Israël et aux Juifs et ses discours à la rhétorique « entraînante » et guerrière. Il avait face à lui Muhmad Nazal et Moussa Abou Marzouq. Le Hamas a également procédé à l’élection de la direction de sa branche « politique » mais les noms des membres n’ont pas encore été publiés.

Dans son discours « d’adieu », Khaled Meshaal a promis que « tous les membres du Hamas sans exception se rangeront derrière Ismaïl Hanyeh et la nouvelle direction du Hamas, dans le but de libérer les prisonniers, la Palestine et Jérusalem ». Meshaal ne quitte pas pour autant l’organisation. Il présidera le « conseil consultatif » du Hamas.

