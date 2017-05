Iran: le NCRI dénonce des activités nucléaires clandestines

Le mouvement d’opposition iranienne ‘National Council of Resistance of Iran’ fournit régulièrement des rapports assez fiables sur la poursuite des activités nucléaires et militaires iraniennes.

Un dernier rapport a été remis à l’Administration Trump concernant les activités clandestines notamment sur les sites d’Arak et Natanz. Le rapport indique que depuis l’accord de Vienne, certaines activités souterraines ont non seulement été maintenues mais se sont développées.

Le rapport du NICR rappelle aussi que de nombreuses activités sont cachées aux inspecteurs de l’Agence internationale de l’Energie atomique et que certains sites ont été maintenus en-dehors de l’accord souhaité ardemment par l’ex-président américain Barack Obama.

L’AIEA a également plusieurs fois échoué par le passé à déceler les activités de développement militaire iraniennes.

