Iran: mort de l’ancien président Akhbar Hachemi Rafsandjani

L’ancien président iranien Akhbar Hachemi Rafsandjani est mort à Téhéran des suites d’une crise cardiaque. Il était âgé de 82 ans et fut l’une des figures historiques de la Révolution islamique.

Très proche de l’ayotollah Khomeini qu’il avait suivi dès l’âge de 14 ans, il était pourtant classé comme « modéré » selon la grille de lecture occidentale pour son ouverture tactique envers l’extérieur et notamment vers les Etats-Unis! Il avait été élu président de la République islamique après la guerre Iran-Irak et dirigea le pays de 1989 à 1997. Il fut succédé par Mohamad Khatami. Son influence se fit sentir dans les cercles dirigeants iraniens bien après la fin de sa présidence et il joua souvent les intermédiaires entre le Parlement et le Conseil des gardiens de la Révolution. En 2005, il s’était représenté pour un nouveau mandat mais avait été battu par Mahmoud Ahmadinejad.

Concernant Israël, il adopta le mêmes positions que ses prédecesseurs et successeurs: haine antisioniste, antisémitisme et négation de la Shoah.

Photo Wikiipedia