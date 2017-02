Iran: l’ayatollah Khamenei appelle à la destruction de l’Etat d’Israël

Barack Obama a quitté la Maison-Blanche en laissant au Proche-Orient un Iran revigoré et à nouveau admis au sein de la communauté internationale. Mais les naïves illusions quant à une évolution positive du régime des mollahs suite à l’accord voulu à tout prix par l’ancien président américain se sont rapidement envolées. L’Iran continue son travail de sape dans la région, et son attitude face à Israël n’a pas changé.

Lors d’une journée de « soutien à l’Intifada palestinienne », qui réunissait sept-cent délégués venus de quatre-vingt pays – y compris d’organisations terroristes comme le Hamas et le Jihad Islamique – l’ayatollah Khamenei a prononcé un discours retransmis sur écran géant. Il y a tenu des propos extrêmement agressifs envers Israël: « Israël est un régime terroriste(…)Cette tumeur cancéreuse a progressé par étapes et son traitement doit aussi se faire par étapes. Plusieurs Intifadas et de nombreux acte de résistance ont permis d’atteindre des objectifs d’étape très importants et continueront jusqu’à la libération totale de la Palestine ».

Rappelons que le terme de « traitement » utilisé par l’ayatollah est le même que celui qu’utilisaient parfois les nazis lorsqu’ils voulaient « pudîquement » parler de la Solution finale.

Beaucoup d’organisations et de gens à travers le monde aimeraient voir disparaître l’Etat d’Israël. Mais l’Iran est aujourd’hui le seul Etat membre de l’ONU dont les dirigeants appellent ouvertement à la destruction d’un autre Etat membre, et ceci, en toute impunité.

Photo Wikipedia