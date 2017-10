Iran: Israël Katz appelle l’opposition à soutenir le gouvernement

Lors d’une soirée avec des partisans du Likoud à l’occasion de la fête de Souccot, le ministre des Transports et des Renseignements Israël Katz a rappelé que le président américain Donald Trump va bientôt prononcer un discours très important devant le Congrès concernant l’Iran et l’accord sur le nucléaire. Selon toute probabilité, la teneur de ce discours ne sera pas du goût des dirigeants iraniens car le président américain dira que l’Iran ne respecte ni la lettre ni l’esprit de ces accords.

Le ministre israélien a félicité les efforts du Premier ministre lors de sa dernière rencontre avec Donald Trump pour lui demander de faire modifier ou annuler cet accord. « Si cet accord reste tel qu’il est, l’Iran pourra dans quelques années atteindre l’arme atomique et faire du Proche-Orient, où foisonnent les Etats et organisations extrémistes, la région la plus dangereuse du monde », avertit le ministre.

Israël Katz a ensuite lancé un appel aux dirigeants de l’opposition: « Vous devez soutenir le gouvernement face à la menace iranienne, afin de renforcer notre position internationale et notre capacité à influer sur la présidence et le Congrès américains ».

Photo Isaac Harari / Flash 90