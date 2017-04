Iran: Ahmadinejad candidat à la présidence!

L’ancien président iranien Mahmoud Ahmadinejad a annoncé qu’il présentera sa candidature pour les prochaines élections présidentielles qui auront lieu le 19 mai prochain. Ahmadinejad, président de l’Iran entre 2005 et 2013 s’était illustré par sa politique agressive anti-occidentale et ses propos antisémites et négationnistes.

A l’approche de ce scrutin, une sourde mais implacable lutte se déroule entre ce qui sont qualifiés en Occident de « modérés », proches du président Hassan Rohani et les « conservateurs » soutenus par l’ayatollah Khamenei. Mais la distinction réelle est à faire entre ceux qui avancent masqués et font les yeux doux à l’Occident et ceux qui exposent plus ouvertement leurs visées.

Parmi les « conservateurs » la candidature de Mahmoud Ahmadinejad a été précédée par celle d’Ebrahim Raisi, proche de l’ayatollah Khamenei. Ebrahim Raisi dirige une fondation caritative puissante, chargée du mausolée de Reza, huitième imam du chiisme.

Face à eux, l’actuel président Hassan Rohani, qui pour l’emporter compte sur les effets économiques de l’accord sur le nucléaire signé à Vienne.

Photo Twitter