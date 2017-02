iPhone 8 : une caméra 3D pourrait être incluse selon un brevet israélien

La réalité augmentée nous réserve une large gamme d’applications, allant du suivi des gestes, à la photographie, et même à la cartographie, la technologie de scan 3D est vraiment l’une des prochaines grandes innovations dans le monde de l’imagerie numérique. Une équipe de chercheurs d’Apple en Israël, anciennement connue sous le nom de PrimeSense et responsable du développement de la plateforme de jeu Kinect de Microsoft, vient de déposer un brevet pour un dispositif de détection de profondeur, qui semble être destiné aux fourgons de cartographie de la société, mais qui pourrait également avoir des implications de grande envergure pour les appareils du grand public, tel que le prochain iPhone 8.

Le dépôt de brevet, relayé par Patently Apple, représente un « multi-mirror scanning depth engine », qui serait en mesure de déterminer la distance des objets dans un environnement basé sur le temps que la lumière met à réfléchir sur ces objets vers le capteur.

Autrement dit, cela ressemble fortement à ce que l’on retrouve sur le marché et communément scanner laser ou 3D, qui est la norme dans l’industrie de la cartographie géographique.

La meilleure caméra du marché ?

Puisque Apple continue à investir dans les talents pour renforcer son propre service de cartographie, il n’est pas surprenant que la société puisse expérimenter avec ses dernières découvertes dans le domaine avant de condenser cette technologie dans un smartphone. Au début de l’année dernière, Apple a acquis Emotient, une start-up qui a utilisé l’intelligence artificielle pour améliorer la reconnaissance faciale. Le futur iPhone 8, attendu pour marquer le 10e anniversaire de la marque, a été pressenti pour inclure une caméra 3D, où l’on prévoit la reconnaissance faciale comme l’une des principales applications.

Une caméra de détection de profondeur offrirait également des avantages assez clairs pour le domaine de la photographie dans l’iPhone. L’une des caractéristiques la plus remarquables et appréciées de l’iPhone 7 Plus est son système à double caméra, qui combine un objectif grand-angle standard et un téléobjectif supplémentaire pour activer le zoom optique et offrir de superbes effets de profondeur. Encouragée par les progrès d’Apple dans la technologie 3D, la caméra du futur flagship d’Apple pourrait être plus puissante et plus polyvalente que jamais.

Source – NT Blog – Tel avivre.com