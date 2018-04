Interview en France des co-fondateurs de Wibbitz

Portable en main, une personne veut connaître les dernières informations publiées par son journal. Elle navigue sur son smartphone, identifie un article intéressant et appuie sur un bouton ad hoc. Cinq secondes plus tard, une mini-vidéo, accompagnée d’une voix, lui résume cet article dans ses écouteurs.

Cette scène peut être jouée par tout possesseur d’iPhone ayant téléchargé l’application Wibbitz. Ce programme d’intelligence artificielle, lancé il y a huit mois par une start-up israélienne du même nom, s’est vu décerner le grand prix du forum Netexplo.

Les co-fondateurs de Wibbitz, Zohar Dahan et Yotam Cohen expliquent comment ils ont créé leur application et comment ils comptent développer ce marché.

Que propose votre application ?

Une nouvelle façon de s’informer. Nous transformons tout article écrit en un résumé audio et vidéo de moins d’une minute. C’est une manière de répondre aux attentes de rapidité et de facilité des mobinautes, notamment de la jeune génération.

Encore étudiants, en 2010, Nous nous sommes rendus compte que nous consommions l’information de la même façon que nos grands-parents. Certes, c’était sur des écrans de plus en plus petits avec des textes plus courts…

Mais nous devions chaque matin aller sur différents sites pour lire ce qui nous intéressait.Nous sommes des fans des films de science fiction tels Minority report ou Iron man.

Nous voulions créer un lieu unique, en l’occurence notre application, sur lequel nous puissions efficacement nous informer, en choisissant nos sources, des journaux bien identifiés, mais sans avoir à tout lire.

Le mobinaute peut sur wibbitz créer sa liste de médias favoris pour ensuite accéder à tous les contenus gratuits.

Etes-vous en concurrence frontale avec les radios et les télévisions ?

Radios et les télévisions sont en effet dans notre univers. Mais nous sommes avant tout une application de « repackaging », en concurrence par exemple avec Circa, Flipboard ou les maisons de production.

Apple vient récemment de créer une nouvelles catégorie sur l’Apple store qui nous correspond : les « bite sized news » (littéralement les informations qui s’ingèrent en une bouchée).

Comment votre application fonctionne-t-elle ?

Nous extrayons un texte, qui est analysé par une approche de Natural language Processing que nous avons développée [le traitement automatique du langage naturel est à la frontière de la linguistique, de l’informatique et de l’intelligence artificielle].

Ce texte est ensuite résumé. Et le programme va chercher des images, des vidéos et des infographies en ligne qui peuvent illustrer le propos. Nous avons pour cela des accords avec Reuters et Getty news.

Le résumé est ensuite transformé en un commentaire audio. Tout cela prend 5 à 10 secondes. Le mobinaute n’a qu’à appuyersur play pour voir la vidéo défiler pendant 30 secondes à une minute.

Comment vérifiez-vous que la machine comprend le sens profond d’un article ?

Des processus d’apprentissage automatique (machine learning) permettent une amélioration continue du traitement. Nous avons également une équipe de 4 personnes qui contrôlent, par échantillonage, ce que nous produisons, plus de 10 000 vidéos par jour.

Nous avons mesuré que, depuis notre lancement il y a huit mois, nous atteignons un score de précision de 99 %.

Quel est votre business model ?

Notre application est gratuite et nous nous payons par la publicité. Nous proposons à un partenaire média d’intégrer dans les vidéos issues de ses articles des banières et de partager les revenus.

Ces publicités, qui accompagnent les vidéos, sont 10 à 15 fois plus efficaces que celles qui accompagnent les textes en ligne. Elles sont donc payées plus chères par les annonceurs.

Avec qui avez-vous déjà conclu des partenariats ?

Des médias israéliens, mais aussi The Telegraph, Forbes Magazine, le Daily Mirror, OK magazine…. Nous sommes en pourparlers avec de nombreux autres médias.

Nous testons actuellement un petit bouton play qui permettra aux internautes, sur le site du média partenaire, d’avoir accès au traitement « wibbitz ».

Notre application fonctionne en anglais depuis huit mois et la version espagnole va arriver dans deux semaines. Les versions pour des contenus français, allemands et portuguais devrait venir dans les prochains mois.

Qui vous finance ?

Trois fonds au départ nous ont aidé en 2011 : Kima venture (fondé par Xavier Niel et Jeremi Berrebi), Lool ventures et Initial Capital, à hauteur de 450 000 dollars.

Nous avons ensuite été approché en 2012 par Li Ka Shing (l’homme le plus riche d’Asie selon Forbes), dont le fonds a déjà investi dans Facebook, Siri, Spotify, Waze…. Il a investi 2 millions de dollars pour nous aider à poursuivre notre projet.

Comment voyez-vous évoluer votre application ?

Nous pourrions déjà l’appliquer aux articles Wikipédia, mais pour l’instant, nos journées ne durent que 24 heures et nous nous sommes focalisés sur la presse.

Nous proposons déja des résumés sur des informations financières et sportives. Wibbitz pourrait très bien s’appliquer à de la formation en ligne ou même… aux recettes de cuisine.