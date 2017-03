Quelle intégration? Le Shomron et les olim

Pour la quatrième année consécutive, un groupe d’olim de France s’apprête à s’installer l’été prochain dans un village du Shomron dans le cadre de l’alya de groupe. Cette année, comme pour la première fois, c’est Yakir qui les accueillera après Brouhin l’année dernière et Pedouel l’année d’avant.

Face à cet engouement nouveau, un poste de coordinateur d’alya (proyektor) a été créé dans cette région. C’est Axelle Fuss, habitante de Brouhin depuis 12 ans, qui occupe ce rôle central. Elle nous livre ses sentiments sur ces francophones qui choisissent le Shomron.

Le P’tit Hebdo: Quel est votre rôle?

Axelle Fuss: Je joue exactement le même rôle que mes collègues d’Ashdod, de Netanya ou de Jérusalem. Je suis là pour assister les olim avant, pendant et après leur alya. Depuis la France, je les oriente, je les conseille et je réponds à leurs questions. Sur place, je joue également l’intermédiaire entre les olim et la communauté d’accueil. Je m’occupe, par ailleurs, de tout le travail administratif lié à l’alya et j’œuvre à la vie sociale des olim avec l’organisation d’excursions ou de conférences.

Lph: Quelle est la particularité du Shomron au regard de la démarche d’alya?

A.F.: Ce qui distingue le Shomron, à mon sens, c’est le contact très proche que les olim développent avec leur communauté d’accueil. En ville, l’intégration est plus individuelle, ici, on les intègre collectivement à la vie israélienne. Cela ne convient pas forcément à tout le monde, mais cette caractéristique a l’avantage de favoriser considérablement l’intégration. Bien entendu, les baisses de moral liées au dépaysement de l’alya demeurent, même pour ceux qui choisissent le Shomron, mais globalement, les olim les surmontent plus facilement.

Lph: Comment expliquez-vous cette spécificité?

A.F.: Les habitants du Shomron sont mus par une idéologie très forte qui leur fait admirer les olim. Ils y voient le retour du peuple d’Israël sur sa terre. Ils sont attendus et une alchimie se crée rapidement entre les groupes sans préjugés. Ici, on ne catalogue pas les olim sous l’étiquette »français », au contraire.

Lph: On en est à la 3e promotion d’olim de France dans le Shomron, avec l’alya de groupe. Sont-ils restés?

A.F.: La majorité oui. A Pedouel tout le monde est resté, quelques familles de Yakir ont quitté le yishouv et le Shomron. Ces dernières avaient besoin d’encore plus de proximité avec la ville. Parce qu’il faut avouer qu’il faut absolument une voiture pour vivre dans le Shomron. Mais tous les habitants, y compris olim, témoignent qu’ils respirent à nouveau quand ils rentrent au yishouv!

Lph: Quel est le sentiment que vous éprouvez lorsque vous constatez que les Français sont de plus en plus attirés par le Shomron?

A.F.: Mon travail me procure une grande satisfaction. Il est très agréable de tendre la main, de se sentir utile et de guider ceux qui, finalement, suivent un parcours identique au mien. L’arrivée des Français dans le Shomron a, pour moi, un parfum de Gueoula. Ils manifestent l’envie de se rattacher à leur terre, à leur histoire.

Le Shomron le leur rend bien puisque le conseil régional s’investit beaucoup pour les olim en étant très à l’écoute de leurs besoins. Le Shomron c’est une communauté, un programme d’intégration et une vraie aspiration sioniste.

Propos recueillis par Guitel Ben-Ishay