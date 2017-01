Que vous inspire le sondage commandé par Shmuel Trigano et Max Benhamou?

Sofa Landver

Ministre de l’Alya et de l’Intégration

Depuis que le Yediot Aharonot a publié des extraits du sondage selon lequel, les olim auraient une image négative auprès des Israéliens, je ne peux me sortir de la tête, les expressions utilisées: baguette, croissant, riches, responsables de la crise du logement et non sionistes…

Mon esprit retourne sans cesse à mes premiers pas en tant qu’ola hadasha d’ex-URSS, au temps où avoir un accent russe était mal perçu, au temps où avoir une autre apparence, un autre style vestimentaire étaient immédiatement étiqueté comme signe d’appartenance à une alya de »prostituées », »de mendiants », de »non-juifs »,… Combien de fois, les olim d’ex-URSS ont-ils entendu dans les bus, à la banque, à la koupat holim ou au supermarché, l’insulte: »sales russes, retournez en Russie »!

Les stéréotypes dont j’ai souffert en tant qu’ola hadasha de Russie, et qui plus est femme, ont laissé en moi une trace que je porte jusqu’à aujourd’hui. Cela me fait mal de lire dans le journal, 38 ans après ma propre alya, 26 ans après la grande vague d’immigration russe, 26 ans après l’immigration éthiopienne, que nous n’avons toujours rien appris en tant que société et en tant qu’individus.

Moi, qui ai brisé le plafond de verre, en tant qu’ola hadasha et aussi en tant que femme, je le sais, les clichés naissent de la peur, la peur de l’autre, de celui qui est différent, du changement que ces étrangers apportent avec eux.

Si l’histoire juive nous a appris quelque chose, c’est que la peur de l’autre, les stéréotypes amènent à la destruction et à la désolation. Au bout du compte, »nous sommes tous responsables les uns des autres » et si nous ne le sommes pas, qui se tiendra à nos côtés quand les peurs et les clichés seront dirigés contre nous, en tant qu’Israéliens, que Juifs?

En tant que ministre de l’alya et de l’intégration, en tant que députée, mon bureau reçoit sans arrêt des plaintes pour discrimination, racisme, stéréotypes haineux envers les olim et leurs enfants.

L’année dernière, je me suis occupée de cas très douloureux d’enfants qui ont été blessés par le contenu de certains livres du ministère de l’Education dans lesquels ont continue encore à décrire les Russes comme des alcooliques et par des professeurs qui aujourd’hui encore séparent les enfants d’origine éthiopienne des autres, ou qui punissent des élèves uniquement parce que pendant la recréation ils ont lu des livres dans leur langue maternelle, ou encore par des publicités mettant en scène des artistes connus qui se moquaient de l’accent des olim qui ne comprennent pas l’hébreu.

Chaque alya nous a sauvés en tant qu’Etat et en tant que peuple. L’alya de l’ex-URSS a sauvé économiquement Israël, et il en va de même pour l’alya française. Mais surtout, chaque alya nous sauve de nous-mêmes, parce que nous ne devons pas oublier que nous sommes un seul et même peuple avec un seul Etat et un destin commun.

Avi Zana

President de AMI

L’enquête n’ayant pas encore été officiellement publiée, mes remarques ne se basent donc que sur les éléments déjà parus dans la presse israélienne.

Il faut le dire d’emblée, ce sondage n’est ni plus ni moins qu’une manipulation médiatique qui ne fait que refléter l’image que l’élite israélienne veut donner des juifs de France et de ses olim.

Je m’explique, le simple fait de donner dans un sondage comme options de réponses: « barbares et bruyants », « riches », « plages et bronzage »… à la question: « Qu’est-ce qu’il vous vient à l’esprit quand vous pensez aux olim de France? », n’est ni plus ni moins que du racisme anti- français et anti-séfarade!

Il ne faut pas avoir peur des mots, je vis en Israël depuis bientôt 40 ans et l’image de la baguette et du croissant a été drôle un moment, mais là c’en est trop. Les politiques et les médias israéliens veulent confiner la communauté des olim de France dans un certain folklore, comme ils l’ont fait pour les autres immigrations des pays d’orient. Il y a aussi une confusion voulue de leur part entre les olim et les touristes français qui viennent en nombre très important et plein d’énergie sur les plages israéliennes chaque été. La classe dirigeante israélienne ne veut pas faire l’effort ni de connaitre ni de comprendre l’histoire de notre communauté d’origine, sinon elle aurait besoin de faire sa propre introspection, ce qui l’amènerait à des conclusions pas très brillantes quant à l’intégration des différentes vagues d’olim. Elle refuse aussi d’admettre la réussite des rapatriés juifs en France tant sur le plan économique que sur le plan intellectuel. L’image qu’a donc voulu perpétuer ce sondage est celle du juif fuyant l’antisémitisme français et que l’Etat d’Israël veut bien gentiment accueillir s’il ne se comporte pas comme » un barbare bruyant sur les plages de Netanya ».

La nouvelle association francophone qui a commandé ce sondage, un de plus, débattra de ses conclusions sans même y associer les spécialistes de l’alya de France. Ce sont une fois de plus « des intellectuels israéliens » qui vont nous expliquer qui nous sommes et comment nous devons nous intégrer.

Je crois qu’il est temps de réagir, nous avons devant nous un travail de longue haleine qui doit être fait par la jeune génération des olim de France qui est parfaitement intégrée dans le pays et qui connait les règles du jeu de la politique et des médias.

Daniel Benhaïm

Directeur de l’Agence Juive en France

Ce sondage ne me choque pas et ne m’inquiète pas. On oublie souvent que l’alya est un choc de culture. Les Français arrivent avec leur mentalité, leurs qualités, leur mode de vie et regardent parfois les Israéliens de haut. De leur côté, les Israéliens les voient arriver comme des étrangers qui tentent de leur imposer leur vision. Ce n’est pas nouveau, déjà dans les années 50 chaque vague d’immigration se moquait de la précédente. Comme si le fait d’être arrivé cinq ou dix ans plus tôt donnait une supériorité.

La vague d’alya, en provenance de France, importante de ces dernières années, a créé un bouleversement dans la société israélienne, il faut en faire le constat. Elle a perturbé une certaine routine et cela peut déranger.

Je pense qu’il faut laisser à chacun le temps nécessaire. De façon réciproque, chaque côté doit s’adapter à l’autre, et ce sera le cas. Je ne doute pas du fait que les Français vont devenir de plus en plus israéliens et que les Israéliens vont finir par voir surtout les qualités de cette population avant ses défauts.

Je ne crois pas que le résultat de ce sondage montre une diminution de la capacité d’acceptation des olim par la société israélienne. A chaque époque on a regardé les nouveaux arrivants avec un regard critique. Au fil du temps, cela s’est arrangé. Il y aura toujours des plaisanteries, des moqueries gentilles, par-ci par-là, mais cela ne remet pas en cause le brassage culturel qui fait notre pays et ne nous empêche pas de vivre ensemble et de construire une nation.

Dans beaucoup d’endroits on constate la solidarité des Israéliens envers les olim. Ce sondage montre en quelque sorte, cette force de la société israélienne: dire ce que l’on pense même si ce n’est pas positif et malgré tout dire qu’on aime ces olim et qu’on est prêt à les aider.

Je conclurais en attirant votre attention sur le fait qu’Israël est le seul pays à ne pas employer le terme d’immigrants mais de olim pour désigner les »étrangers » qui s’installent sur son territoire. Cela veut tout dire.

Ariel Kandel

Directeur de Qualita

Ce sondage n’est pas si négatif, il me semble. Si 22% des Israéliens estiment que les olim de France sont »barbares », cela signifie que 80% ne le pensent pas! Ceci étant, il y a un travail évident à faire, et Qualita s’efforce aussi de l’accomplir, dans la transmission d’une image correcte de ce que sont les olim de France. Ils sont sionistes et ne viennent pas tous bardés de diplômes. Un Français sur deux qui vit en Israël en âge de travailler n’a pas de diplôme académique.

Je ne pense pas qu’il y ait plus de racisme anti-français avec l’augmentation de l’alya des Juifs de France. Au contraire, je crois que de plus en plus d’Israéliens commencent à connaitre cette population, même s’il reste encore à faire.

Ce que je retiendrais de ce sondage, ce sont les 82% qui se disent prêt à aider les olim dans leur intégration. Il y a peu, j’ai lancé un appel, sur les ondes de Galei Tsahal, pour que les gens portent plus d’attention à leur prochain olé. Pendant longtemps les Israéliens ont pensé qu’il n’était pas nécessaire de venir en aide aux Francophones. On les voyait comme des gens pour qui la vie était facile. Si tant de personnes sondées ont exprimé leur volontarisme pour les aider, c’est que le degré de compréhension face aux difficultés de l’alya a augmenté. C’est ce que je garde de ce sondage.