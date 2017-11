INSEP-WINGATE: Un accord historique

Le 14 novembre dernier, un accord historique a été conclu entre deux institutions phares du monde sportif: l’INSEP pour la France et Wingate pour Israël.

A l’origine de cet événement historique, on trouve deux hommes: Marc Eisenberg, Président de Qualita, passionné de sport qui investit en Israël dans le monde de l’athlétisme, et Ghani Yalouz, ancien grand champion de lutte français et actuel Président de l’INSEP.

LPH vous emmène dans les coulisses de cette collaboration naissante et prometteuse.

Un engagement personnel, une aventure humaine

En mars 2017, lorsque Ghani Yalouz prend les rênes de l’INSEP, il a en tête un engagement qu’il avait pris lors de ses premières rencontres avec Marc Eisenberg: créer une coopération sportive entre la France et Israël. « Lorsque j’étais en activité sportive », se souvient-il, »j’ai été élève à l’INSEP, vaisseau amiral du sport français, au sein duquel les sportifs bénéficient des meilleures conditions pour atteindre des niveaux d’excellence. Par ailleurs, il m’est arrivé de passer quelques temps à Wingate, en Israël. C’est là qu’est né mon engouement pour ce pays. J’ai, depuis, souhaité me rapprocher encore plus d’Israël. J’y ai découvert un côté humain, fraternel, un vivre-ensemble, qui sont tout le contraire de ce que l’on veut nous faire croire sur ce pays ».

Dans le cadre de ses fonctions de dirigeant au sein des instances nationales de l’athlétisme français, Ghani Yalouz rencontre Marc Eisenberg et Mickaël Assuied, il sait que la clé de son rapprochement avec Israël est devant lui. »Marc se donne pour aider les Israéliens. Il est un altruiste et n’hésite pas à donner de son temps », souligne le champion, »Il agit dans tous les domaines et notamment celui de l’athlétisme en soutenant des clubs et des initiatives. Je me suis donc engagé auprès de lui, à réaliser un partenariat sportif entre nos deux pays ».

Cet accord signé entre l’INSEP et Wingate est donc un rêve qui se réalise pour Marc Eisenberg et Ghani Yalouz. »Je suis très heureux d’avoir pris cet engagement moral avec Marc », nous dit le directeur de l’INSEP, »pour moi, sa concrétisation est avant tout une aventure humaine ».

Des accords de ce type existent-ils avec d’autres pays? Ghani Yalouz nous fait une confidence: »Oui; mais en général ce sont eux qui tapent à notre porte et je ne fais pas le déplacement. Avec Israël, c’est différent. J’ai appelé de mes vœux cet accord et je suis aujourd’hui à Tel Aviv pour le signer, devenant ainsi l’homme le plus heureux du monde! ».

Un échange prometteur pour tous

Qui a le plus à gagner dans cette coopération? « Les Israéliens sont à la pointe dans de très nombreux domaines, indispensables pour la réussite sportive. Je pense notamment à la médecine, aux technologies, et autres ».

En fait, le directeur de l’INSEP se réjouit de pouvoir travailler avec les Israéliens sur ce qu’il appelle »la face cachée de la performance sportive », tout ce travail en amont, avant d’arriver à la compétition.

Côté israélien, le directeur général de Wingate, Amotz Bachar, sait déjà que son institut et l’INSEP vont pouvoir échanger sur les formations d’entraineur et que les Français sauront faire profiter les Israéliens d’un savoir-faire et d’un accompagnement sportifs pour mettre les futurs champions bleu et blanc au niveau. »Il y a un énorme potentiel, en Israël », reconnait Ghani Yalouz, »On a aujourd’hui des grands champions, notamment en judo, il faut petit à petit, aller vers une meilleure formation des athlètes pour donner à Israël, la place qui lui revient dans le monde sportif ».

Il est rejoint sur ce point par Bernard Amsalem, directeur de la fédération française d’athlétisme jusqu’en 2016: »L’athlétisme en Israël a tous les atouts pour réussir. Le mélange de populations dans ce pays est tel que l’on y trouve tous les profils d’excellents athlètes. Israël peut devenir une grande nation d’athlétisme, c’est d’ailleurs le but de la convention que j’ai proposée au Président de la fédération d’Israël lors de ce séjour ».

Ce passionné de sport va même plus loin: »Je souhaite qu’à travers le sport nous fassions avancer la paix. La coopération sportive traverse les frontières et les religions. L’athlétisme en est un des plus beaux exemples. Ce que la Fédération Internationale de Judo a accepté à Abou Dhabi aurait été refusé par la Fédération d’athlétisme. Ce que nous avons vu sur le podium est le contraire de ce à quoi tend le sport: rapprocher les populations. Espérons que cet accord entre l’INSEP et Wingate fasse ouvrir les yeux sur ce que le sport est capable de réaliser en termes d’échanges, d’ouverture des frontières et de solidarité, notamment lorsque cela concerne Israël ».

Guitel Ben-Ishay

Sur la photo de gauche à droite: Marc Eisenberg, Bernard Amsalem, Ghani Yaluouz, Alon Bachar (tout à droite)