Innovation israélienne dans la défense anti-sous-marine

Le groupe Elbit Systems Ltd a réalisé avec succès une première simulation dans le domaine de la lutte anti-sous-marine. Il s’agit d’une nouvelle mini-frégate sans équipage appelée Seagull capable de remplir des missions très diverses. Ce petit bâtiment long d’à peine 12 mètres a été téléguidé par une console de contrôle via le système satellite SATCOM à une distance de plus de 3.500 km!

Grâce au programme informatique et au sonar très performants également développés par Elbit, la petite frégate a réussi à dresser en temps réel une cartagraphie et un catalogue précis de tous les objets qui se trouvaient en surface et en profondeur sur un certain rayon. Grâce à ce système, ce bâtiment peut détecter mais aussi repousser toute menace ennemie venant de sous les mers. Il peut être utilisé contre les sous-marins, les mines, pour du combat électronique, la surveillance des côtes et diverses autres missions en mer.

Le Seagull peut être envoyé depuis les côtes mais aussi transporté par bâteau jusqu’à un certain point avant d’être mis à l’eau. Il possède une autonomie d’action de quatre jours.

Photo Illustration