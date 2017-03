Initiative en France: Obama président!!!

Au vu de la situation politique assez particulière en France à quelques semaines du 1er tour de l’élection présidentielle, des citoyens ont lancé une campagne de signatures pour le moins originale mais qui s’avère recueillir de plus en plus de signatures: demander à Barack Obama d’opter pour la citoyenneté française et présenter sa candidature pour la présidence!

Les organisateurs ont accroché des affiches dans la capitale française et ses banlieues avec la photo de l’ancien président américain aux couleurs de la France avec la solgan « Oui, on peut! » repris du fameux « Yes we can! » qui l’avait aidé à l’emporter aux Etats-Unis. Au début, cette initiative était censée être symbolique pour exprimer la déception de ces citioyens face à l’offre politique actuelle, mais la pétition à déjà recueilli plus de 45.000 signatures! Les pétitionnaires veulent désormais recueillir un million de signatures avant le 15 mars, délai de dépôt des candidatures afin de convaincre Barack Obama! Ce dernier n’a pas encore réagi à cette originale mais flatteuse initiative.

Mais serait-ce vraiment un cadeau pour la Franc?

