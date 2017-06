Initiative de grande envergure du Premier ministre pour les 70 ans de l’Etat d’Israël

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou veut « frapper un grand coup » au mois d’avril 2018 lors des festivités nationales qui marqueront les 70 ans de la renaissance de l’Etat d’Israël. Voulant donner un coup de pied définitif à la fameuse accusation de la gauche « d’isolement international d’Israël », Binyamin Netanyahou, ministre des Affaires étrangères en titre, a présenté un projet de grande envergure: inviter en Israël les chefs d’Etats ou des hauts représentants de tous les pays du monde avec lesquels Israël a des relations. Il s’agit de 161 Etats sur les 194 que compte la planète. On imagine l’effet médiatique international d’une « photo collective » lors de ces festivités.

Les fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères ont été chargés de se mettre à la tâche dès à présent afin de permettre aux différents dirigeants de s’organiser et bloquer la date mais aussi pour assurer l’organisation gigantesque et la sécurité d’un tel évènement d’ordre planétaire.

L’isolement d’Israël est un objectif affiché de la part de l’Autorité Palestinienne mais aussi une accusation récurrente de la gauche israélienne, malgré les évidences qui indiquent l’inverse, et qui semble davantage être un souhait qu’une réalité. Comme le dit à diverses occasions le Premier ministre israélien, Israël est aujourd’hui une puissance économique, énergétique, technologique, scientifique et militaire qui est courtisée par de très nombreux pays qui mettent de plus en plus au second plan leurs divergences politiques avec l’Etat juif au profit des avantages qu’ils recueillent par une collaboration avec l’Etat juif.

Au grand dam de l’AP, du BDS…et de la gauche israélienne.

