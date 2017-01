Des infrastructures du Hamas démantelées en Judée-Samarie

Les forces de sécurité et le Shin Bet ont découvert des infrastructures importantes déployées par le Hamas autour de Ramallah et dans la région de Binyamin. Dans le cadre de leurs opérations, ils ont mis la main sur des sommes d’argent importantes, un véhicule et du matériel de propagande du Hamas. Le QG établi dans le secteur et qui comptait des dizaines de terroristes, agissait pour renforcer l’influence du Hamas en Judée-Samarie et saper le pouvoir de l’Autorité palestinienne. 13 terroristes du Hamas ont été arrêtés : parmi eux se trouve un membre du conseil législatif palestinien.

Le Hamas travaillait dans des associations sociales et économiques, soutenant financièrement des ‘détenus’, des familles de terroristes et une cellule estudiantine du Hamas. Il a également diffusé des brochures de propagande et sponsorisé des meetings importants. Ce QG était soutenu financièrement, de façon régulière, par des membres du Hamas de l’étranger et de la bande de Gaza.