Des informations compromettantes sur Donald Trump ?

Les chefs des services de renseignements américains ont présenté au président élu Donald Trump et à son prédécesseur Barack Obama des informations indiquant que des agents russes détenaient des renseignements sensibles et compromettants sur les finances et la vie personnelle de Donald Trump. D’après la CNN, ces faits auraient été révélés par un ancien agent du service de contre-espionnage britannique MI-6, engagé par des rivaux de Donald Trump, et s’appuieraient uniquement sur des sources russes. Donald Trump a déjà réagi sur son compte Twitter en affirmant qu’il s’agissait de ‘fausses informations’ s’inscrivant dans le cadre d’une ‘chasse aux sorcières politique’.