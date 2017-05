« Les Indésirables » de Diane Ducret, le roman de la rafle oubliée du Camp de Gurs

Dans son roman « Les indésirables » ( Flammarion ), Diane Ducret imagine deux femmes allemandes, Eva et Lise, l’une juive, l’autre aryenne, qui ont fui le régime nazi. A travers leur périple, le lecteur découvre une histoire terrible et pourtant oubliée de la Seconde Guerre mondiale en France.

Invitée sur le plateau du Grand Soir 3, l’historienne revient sur cette histoire totalement méconnue du grand public.

Invitée du Grand Soir 3 Diane Ducret pour « Les indésitables »

Du régime nazi à la France collabo

Mai 1940, alors que l’Allemagne est en train de gagner la guerre, l’État français lance une première rafle (deux ans avant celle du Vel d’Hiv). Des milliers de femmes en provenance d’Allemagne qui s’opposent fermement au régime nazi et que l’on appelle « Les Indésirables » sont parquées dans le camp de Gurs, au beau milieu des Pyrénées dans des conditions sanitaires terribles.

A l’hiver 1940 il y a plus de morts à Gurs qu’à Buchenwald

Ces femmes qui n’ont pas perdu espoir de rester désirables, décident de monter un cabaret. « Elles sont venues sur la terre des Droits de l’Homme et elles se retrouvent sous cette voûte du stade du vélodrome d’hiver », rappelle la romancière Diane Ducret.

Elles chantent l’amour et la liberté en allemand, en yiddish, en français… Cela semble inventé, c’est pourtant bien réel.

Transformé en mémorial, le camp de Gurs accueille le public en libre accés

Un jour le commandant français qui ne supportait plus de voir ces femmes dépérir, être violée ou mourir sous sa direction leur offre un piano, et la joie revient

Les Indésirables d’hier et d’aujourd’hui

L’histoire racontée par Diane Ducret est pleine d’espoir. Basé sur des faits véridiques, le récit de l’historienne n’oublie pas la responsabilité directe de l’Etat français dans la rafle du Vel d’Hiv (16 et 17 juillet 1942) et dans la déportation de milliers d’hommes et de femmes vers les camps d’extermination.

En 1940, ce n’est pas encore Vichy. C’est une coalition de centre gauche au pouvoir. La France et le gouvernement français ne font qu’un à ce moment-là. La France a décidé de rafler des femmes indésirables, des femmes sans enfant et réfugiés.

Le roman reste d’actualité : « chaque période a ses Indésirables, en règle général ce sont les femmes, les étrangers et les homosexuels. Toujours la même histoire… », conclut amèrement la philosophe.