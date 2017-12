Incroyable mais vrai: le narratif arabe de la tentative de lynchage en Samarie

Les témoignages des jeunes garçons et leurs parents qui s’accumulent depuis la tentative de lynchage en Samarie donnent froid dans le dos, et l’enquête menée par Tsahal est formelle: le groupe des bné-mitsva qui effectuait une randonnée en Samarie a échappé à une tragédie et l’adulte armé qui a tué l’un des assaillants était en état de légitime défense.

Mais cela n’empêche pas le narratif arabe d’emprunter une nouvelle fois les sentiers de l’affabulation grossière. Une équipe de la chaîne Kan-Aroutz 1 s’est rendue jeudi dans le village arabe de Kfar Kusra d’où était sortie la horde sauvage qui s’est attaquée au groupe de promeneurs dans un but très clair. Mais dans ce village, les avis sont quasi-unanimes: ce sont les promeneurs qui ont provoqué la situation en tuant un malheureux agriculteur! Il fallait y penser. L’un des habitants raconte, le visage grave: « La victime était un homme innocent, un simple agriculteur. Il s’est rendu dans les champs pour travailler. C’est alors que les ‘colons’ sont arrivés et ont tenté de le faire partir au motif que ce champ leur appartiendrait. Il a refusé d’obtempérer et c’est là que l’un des colons lui a tiré dessus et l’a tué. Ce n’est qu’après que les gens du village sont venus… »

C’est ce genre d’affabulation que ne manqueront pas de raconter, la larme à l’oeil, ces villageois devant des caméras étrangères ou des représentants d’ONG anti-israéliennes.

Vidéo:

Photo Nasser Ishtayeh / Flash 90