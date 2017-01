Incroyable: le Conseil de sécurité réuni…pour la construction juive Jérusalem!

Le Conseil de sécurité a pris la peine de se réunir mercredi pour discuter de l’annonce faite par Israël quant à la planification de 560 appartements à Jérusalem! Les débats ont eu lieu à huis-clos et ont été dirigés par le bulgare Nikolaï Mledanov, émissaire spécial du secrétaire-général de l’ONU auprès d’Israël et de l’Autorité Palestinienne.

Cette réunion du Conseil de sécurité a été organisée à la demande de l’ambassadeur de Bolovie à l’ONU Sacha Llorenti. Il faut savoir que la Bolivie est particulièrement hostile à Israël, son président Evo Morales ayant été un grand ami du président venezuelien Hugo Chavez avec lequel il partageait les mêmes options politiques sur le plan des relations internationales.

A l’opposé du Conseil de sécurité et de l’Union européenne, la Maison-Blanche a réagi de manière totalement différente. Lors de sa première conférence de presse le porte-parole de Donald Trump Sean Spicer n’a émis aucune condamnation. Il a déclaré que ces questions seront évoquées lors de la prochaine rencontre entre Donald Trump et Binyamin Netanyahou. Il a rajouté que la priorité du nouveau président américain et de « resserrer les liens avec les plus grand allié des Etats-Unis au Proche-Orient » et de « traiter à nouveau Israël avec respect ».

