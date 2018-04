Incredible! La Syrie va présider la commission de désarmement non-conventionnel!!!

La cynisme et l’absurde n’ont plus de limites au sein des Nations-Unies: la Syrie, dont le gouvernement utilise régulièrement des gaz chimiques contre sa propre population, prendra le mois prochain la présidence toutnante de la Conférence de désarmement mondial des armes chimiques et nucléaires!

La raison du choix de ce régime criminel laisse sans voix: la présidence tournante de cette commission se fait selon un ordre alphabétique! La Suisse achève son mandat à la tête de cette commission, et c’est donc au tour de la Syrie d’en prendre la présidence avant de la remettre à la Tunisie puis ce sera le tour de la Turquie!

Même s’il s’agit d’un très court mandat – quatre semaines – le temps de cette conférence, cet honneur confié à Damas qui utilise allègrement les armes chimiques contre hommes, femmes, enfants et vieillards montre à quel niveau d’immoralité et de discrédit est arrivé l’ONU, qui par ailleurs s’acharne de manière obsessionnelle contre Israël.

Grâce à cette courte présidence, la Syrie pourra influer sur l’ordre du jour de cette conférence.

La porte-parole du State Department US Heather Neuert a dénoncé “une nomination scandaleuse ne serait-ce que sur le plan symbolique”.

Photo Illustration