Incidents de Kfar Kusra: l’enquête de Tsahal conclut à ce qui était évident

Plus d’une semaine après la tentative de lynchage d’un groupe d’adolescents israéliens en Samarie, Tsahal a clôt son enquête concernant la mort de l’un des agresseurs arabes, abattu par l’un des adultes qui accompagnaient le groupe de jeunes promeneurs. Le commandement de la région militaire centre, qui a mené l’enquête, a finalement reconnu et conclu que l’accompagnateur était en état de légitime défense et a agi pour se protéger et protéger les groupe d’enfants face à la horde d’habitants du village de Kfar Kusra venus pour les lyncher. Le rapport de Tsahal certifie que le déroulement des événements a eu pour origine l’intention des dizaines de ‘Palestiniens’ de porter atteinte au groupe d’Israéliens qui se promenaient dans le secteur jusqu’à les menacer de mort.

Après l’incident, l’accompagnateur et son épouse avaient été arrêtés et interrogés par la police ce qui avait provoqué la colère des autres parents qui accompagnaient le groupe.

Photo Aroutz 7