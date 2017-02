Incendie dans un appartement de Dimona: plus de 20 blessés

Plus d’une vingtaine de personnes, dont plusieurs enfants, ont été blessées par un incendie qui s’est déclaré dans un appartement de Dimona. Vers 6 heures du matin, le Maguen David Adom a reçu un appel urgent faisant état d’un feu qui avait éclaté au premier étage d’un immeuble d’habitations. Les pompiers alertés sur les lieux ont réussi à évacuer un grand nombre de locataires et des secouristes de Mada ont prodigué les premiers soins à ceux qui avaient inhalé de la fumée. 21 d’entre eux ont ensuite été transportés à l’hôpital Soroka de Beersheva: 3 sont dans un état assez sérieux et les autres ne sont que légèrement atteints. Une enquête a été ouverte sur les circonstances du sinistre. Photo porte-parole des pompiers – Aroutz Sheva