Inauguration du nouveau tronçon de l’autoroute Jérusalem-Tel Aviv  

Le tunnel Harel et le nouveau viaduc de Motsa, qui enjambe l’actuelle autoroute Jérusalem-Tel Aviv (route numéro 1), seront inaugurés jeudi en présence notamment du Premier ministre Binyamin Netanyahou et du ministre des Transports Israël Katz. La circulation sera interrompue pendant quelques heures entre jeudi soir et vendredi matin, pour permettre la fin des travaux et l’évacuation du nouveau tronçon. Dès la réouverture, les automobilistes pourront emprunter les nouvelles artères. La Cour suprême a rejeté la plainte de plusieurs habitants de Mevasseret Tsion qui ont protesté contre le fait qu’ils devaient aller jusqu’à Abou Gosh et effectuer un demi-tour pour rentrer chez eux lorsqu’ils venaient de Jérusalem en raison de la fermeture de deux entrées de leur localité. Le ministère des Transports s’est engagé à régler ce problème d’ici quelques mois.