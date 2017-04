Inauguration d’un grand service d’urgence à l’hôpital Shiba

Le ministre de la Santé Yaakov Litzman a inauguré le nouveau service d’urgence, qui est l’un des plus grands du pays, à l’hôpital Shiba de Tel Hashomer. Il s’étend sur deux étages, avec 72 chambres. Le nouveau centre comprend une immense salle d’attente, un café, et des salles de soins dotées des équipements les plus modernes. Au cours de la cérémonie, Litzman a déclaré qu’il s’agissait d’une étape importante dans le projet d’amélioration des salles d’urgence dans tout le pays.