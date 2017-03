Les imprimantes israéliennes 3D grand format Massivit arrivent en France

C’est une première en France : une entreprise acquiert deux imprimantes 3D grand format Massivit ! L’acteur israélien a annoncé hier qu’il avait vendu ses premières machines à METROPOLE, le spécialiste français de la régie événementielle, de l’impression numérique et un acteur unique de l’impression 3D grand format.

Massivit 3D est une entreprise israélienne qui propose des solutions d’impression 3D à grande échelle, permettant ainsi de créer plus rapidement et de façon plus rentable des objets de très grande taille. Ses imprimantes Massivit 1800 ont un volume d’impression de 180 x 150 x 120 cm et utilisent la technologie brevetée GDP (Gel Dispensing Printing). Elles sont aujourd’hui destinées à plusieurs marchés comme l’art ou encore la construction : l’imprimante 3D avait été employée pour bâtir le pop-up store Louis Vuitton en Australie.

Massivit 3D a déjà séduit plusieurs acteurs, notamment Stratasys et elle se tourne aujourd’hui vers le marché français. METROPOLE a en effet investi dans l’achat de deux imprimantes Massivit 1800. L’expert dans l’impression numérique grand format et la régie évènementielle espère ainsi répondre à des demandes de créations format XXL et devenir une référence sur le marché de l’affichage publicitaire.

« Investir dans les dernières technologies est dans l’ADN de METROPOLE. Nos clients bénéficient de notre outil de production, le plus performant du marché et cela contribue à maintenir notre compétitivité, explique Patrice Boquého, Dirigeant de METROPOLE. Les possibilités d’impression 3D grand format qu’offre la Massivit 1800, ainsi que les résultats indéniablement spectaculaires qu’elle produit, ont joué un rôle prépondérant dans notre décision et fait de cette technologie un choix incontournable. »

La technologie de Massivit 3D va permettre à METROPOLE d’augmenter sa productivité et sa réactivité sur un secteur où les délais sont extrêmement courts et où il faut rapidement satisfaire la demande des clients. L’entreprise française pourra en plus profiter du fait qu’elle est la seule à proposer cette solution efficace sur le marché français. Patrice Boquého confirme :

Le fait d’être la première société française d’affichage événementiel et d’impression numérique à offrir ce service nous donne un avantage considérable. Cela nous permet de proposer quelque chose de véritablement unique aux clients, tout en donnant une nouvelle dimension à notre société.

Le français souhaite ainsi toucher les secteurs de l’évènementiel, du retail, de l’architecture et de l’hôtellerie et offrir des solutions grand format innovantes et créatives.

Source http://www.3dnatives.com/imprimante-3d-massivit-france-01032017/