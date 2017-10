Importantes découvertes archéologiques près du Kotel

Le Kotel et ses alentours ne finissent pas de nous livrer leur secrets. Lors de fouilles effectuées par l’Office national des antiquités près des Tunnels du Kotel, les archéologues ont mis au jour deux découvertes impressionnnantes: un théâtre romain datant de l’époque qui suivit la destruction du 2e Temple de Jérusalem ainsi qu’un prolongement du Kotel inconnu jusqu’à ce jour.

La découverte de ce théâtre, qui pouvait contenir environ deux-cent personnes, confirme les textes historiques qui relataient la présence d’une telle structure près des ruines du Temple, après que Jérusalem ait été rebaptisée Aelia Capitolina par l’empereur Hadrien après l’échec de la Grande Révolte juive du 2e siècle. Cela fait environ 150 ans que des chercheurs tentent de localiser des ruines de bâtiments publics décrites dans des documents historiques concernant la Jérusalem antique, à l’exemple des écrits de Flavius Josèphe.

Après ces deux découvertes, l’Office national des antiquités a convoqué une conférence de presse sous l’Arche de Wilson, dans les Tunnels du Kotel.

Selon le Dr. Jo Ouziel, directeur des Fouilles archéologiques, ces deux sites ont été découverts de manière fortuite alors que les travaux s’effectuaient pour dater l’Arche de Wilson. Il a exprimé l’émotion qui a saisi l’équipe d’archéologues lorsqu’ils se sont trouvés face à ces pierres qui forment le prolongement du Mur occidental qui étaient restées cachées durant plus de dix-huit siècles.

Pour le Dr. Youval Baroukh, archéologue du district de Jérusalem, la mise au jour de ce prolongement du Kotel ainsi que les diverses découvertes de ces dernières années, va rendre encore plus attractive la visite des Tunnels du Kotel et apportera de nouveaux éléments sur la riche histoire juive de cette époque.

Le directeur-général du Fonds pour le Patrimoine du Kotel, Mordekhaï Eliav a confié que ces découvertes sont parmi les plus importantes de ces trente dernières années et qu’elles se rajoutent à l’impressionnante mosaïque des vestiges qui attestent de la vie juive dans la Jérusalem antique, renforçant jour après jour le lien entre le peuple juif et sa capitale.

Vidéo:

http://www.israelhayom.co.il/article/509589

Photo Noam Rivkin Fenton / Flash 90