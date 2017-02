Des images qui font chaud au coeur…

En marge du drame que vivent les familles expulsées d’Amona, quelques images qui font chaud au coeur. En visite dans une école de Guivat Shamouel, le ministre de l’Education Naftali Benett a entendu qu’un petit groupe de personnes se rendait au domicile provisoire du soldat Yehouda Haisraeli, très gravement blessé lors de l’Opération Tsouk Eitan. De manière spontanée, le ministre a tenu à faire une surprise à ce héros d’Israël.

Lors de ce moment émouvant, un guitariste a entamé un chant actuellement très populaire « Aleh Ben Adam » tiré de l’enseignement du rav Avraham Itshak Hacohen Kook zatsal. Les quelques secondes filmées où l’on voit Naftali Benett et le soldat chanter ensemble, main dans la main, sont très émouvantes et montrent que l’esprit sioniste national vaincra malgré les chutes momentanées telles que celle à laquelle nous assistons ces-jours.

Yehouda Haisraeli avait été entre la vie et la mort après sa blessure au combat, mais par miracle avait réussi à remonter la pente et entamer un très long travail de rééducation qu’il poursuit toujours à l’heure actuelle. Il retournera dans son village à Ofra une fois que les travaux d’aménagements nécessaires pour lui seront achevés.

La communauté qui entoure le soldat est très chaleureuse et lui apporte affection et joie. Une fois par semaine, il a même l’occasion d’étudier la parasha et le Messilat Yesharim.

Vidéo:

Photo Famille