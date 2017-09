L’organisation étudiante sioniste ‘Im Tirtsou’ fête ses dix ans d’existence. Dix années lors desquelles cette organisation est devenue incontournable dans le paysage politique, médiatique et universitaire israélien. A cette occasion, des centaines de membres et sympathisants se sont réunis lundi soir à Jérusalem en présence du président de la Knesset Yuli Edelstein.

Hormis les interventions à la tribune, des clips-vidéo produits par l’organisation tout au long de son existence ont été diffusés et des distinctions ont été remises à des personnes qu’Im Tirtsou tenait à honorer. Parmi elles, Dvorah Gonen, la mère de Dany Gonen hy »d, assassiné lors d’un attentat près de Dolev il y a deux ans, en tant que représentante des familles endeuillées par le terrorisme ou encore Liran Baroukh, parachutiste qui a perdu un oeil au combat, et qui a reçu une distinction au nom des blessés de Tsahal.

La cérémonie avait commencé par un table ronde sur le thème des 50 ans de la réunification de Jérusalem à laquelle participaient notamment Matan Peleg, président d’Im Tirtsou, le journaliste Dror Idar, d’Israël Hayom et le Dr. Mordekhaï Keidar, orientaliste et spécialiste du monde arabo-musulman. Lors de la soirée, un message filmé a été diffusé dans lequel des ministres et députés de plusieurs partis exprimaient leur soutien et leurs félicitations à l’organisation. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a notamment salué l’action d’Im Tirtsou: « Mazal tov à vous, membres d’Im Tirtsou. Vous fêtez dix ans d’existence, dix ans de combats pour la vérité sur l’Etat d’Israël et le sionisme, à l’étranger comme à l’intérieur d’Israël. Ce n’est pas un combat facile mais il est digne et nécessaire. Recevez toutes mes bénédictions ainsi que celles des citoyens d’Israël qui comme vous sont soucieux de l’avenir du pays ».

Le ministre de la Défense Avigdor Lieberman a lui-aussi tenu à féliciter les militants d’Im Tirtsou: « Je suis de près les activités du BDS ainsi que votre combat contre lui et la délégitimation d’Israël en généralJe vous tire mon chapeau pour votre action déterminée contre les organisations qui luttent contre Tsahal et l’Etat d’Israël en Israël comme à l’étranger. Votre action face au terrorisme politique et diplomatique pratiqué par la direction palestinienne, face aux mouvements de boycott et à l’industrie du mensonge apporte énormément à la hasbara israélienne dans le monde et pour cela vous méritez tous les éloges ».

Depuis la tribune, le président de la Knesset a dressé l’éloge du mouvement: « Aujourd’hui, nous parlons d’une voix claire et avec des mots tranchants. Avec foi. Nous disons à voix haute: l’Etat duquel nous avons rêvé et pour lequel nos ancêtres ont rêvé, c’est l’Etat juif. Nous recommençons à parler d’une voix claire et avec des mots exacts et précis. C’est exactement ce que fait Im Tirtsou depuis dix ans. Elle soutient et défend le sionisme, Tsahal et l’Etat d’Israël, sans réserves et sans guillemets. Im Tirtsou se bat pour l’image de l’Etat d’Israël, de l’Etat juif. Vos mérites sont énormes! »

Le président de l’organisation Matan Peleg a exprimé son émotion de voir tant de membres et symapthisants d’Im Tirtsou réunis pour marquer cet anniversaire: « Depuis dix ans, nous avons parcouru un long chemin et aujourd’hui, ceux qui appellent à l’objection de conscience, qui accusent les soldats de Tsahal de crimes de guerre ou qui combattent le caractère juif de l’Etat d’Israël se retrouvent au ban de la société. Il s’agit d’une grande réussite et d’une fierté pour nous ainsi que pour la société israélienne. Nous allons poursuivre et redoubler d’efforts dans notre combat ».

Im Tirtsou a été créé en janvier 2006 dans la foulée de la Hitnatkout et de la 2e Guerre du Liban. Un embryon avait vu le jour à l’Université hébraïque de Jérusalem, où deux étudiants, Ronen Shoval et Ariel Gilboa avaient créé une « cellule orange » en référence à la couleur des opposants au désengagement de la bande de Gaza mis en oeuvre par Ariel Sharon. La cellule cessa ensuite ses activités, mais en 2006, Ronen Shoval et Erez Tadmor créèrent le mouvement Im Tirtsou dont l’objectif était de revenir aux valeurs originelles du sionisme qui s’érodaient de plus en plus dans la société, notamment dans les cercles intellectuels et universitaires.

Depuis, Im Tirtsou, qui compte des milliers de militants déploie une activité intense dans les universités face aux cellules étudiantes gauchistes et arabes israéliennes. Mais avec le temps, l’organisation a étendu ses activités en Israël comme à l’étranger et lutte contre le BDS, contre les organisations antisionistes et contre celles qui en Israël sapent les bases sionistes de l’Etat et son caractère juif, comme le New Israël Fund et de nombreuses organisations qu’il finance à l’image de B’Tselem ou Shoverim Shetika.

Photo Logo