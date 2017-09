Ils ont osé

C’est l’histoire d’une alya, d’un pari fou et osé et d’une volonté de réussir et d’apporter sa pierre à la société israélienne. Emmanuel et Lisa Suissa ont franchi le pas de l’installation en Israël avec leurs trois enfants, il y a un an seulement. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils ont déjà tout l’air de s’être intégré dans le paysage!

Emmanuel est opticien et c’est avec un projet bien précis qu’il décide d’envisager son avenir professionnel en Israël. Il intégrera la chaine Optical Center qui appelle à l’ouverture de franchises à travers le pays.

Seulement un an après leur alya, le projet se concrétise. Oulpan intensif, investissement personnel important et toujours avec le bon œil, voilà la recette qu’a appliqué ce jeune couple d’olim pour arriver si vite, si loin.

Emmanuel n’a jamais manqué de courage: entré très jeune dans la profession, il ouvre à 23 ans seulement son premier magasin en France. Animé par la flamme sioniste, il liquide tout ce qu’il possède en France pour se consacrer à 100% à sa nouvelle vie israélienne et se donner toutes les chances de réussir.

C’est ainsi qu’au début de l’été, il devient le premier franchisé Optical Center d’Israël.

Lors de la soirée d’inauguration du magasin, qui a eu lieu le 7 septembre dernier, le jeune directeur a tenu à remercier l’équipe d’Optical Center pour lui avoir permis de réaliser ce projet: « Je suis dans le métier depuis 18 ans et mon rêve a toujours été de pouvoir exercer cette passion en Israël. Grâce à D’ieu et grâce à Optical Center ce rêve est devenu une réalité ». Et ce d’autant plus que le magasin se situe au cœur d’Israël, Beth Shemesh n’étant qu’à 40 minutes de Jérusalem, Ashdod et Tel Aviv.

Laurent Lévy, Président Fondateur de la chaine Optical Center, s’est félicité de cette première ouverture qui en appelle d’autres: »D’ici quelques mois, nous ouvrirons à Hadera et à Haïfa puis nous enchainerons pour atteindre les 70 magasins en Israël », a-t-il annoncé. »Notre devise chez Optical Center: recevoir pour donner. Recevoir n’a de sens que pour donner ensuite encore plus. C’est ce que nous faisons chez Optical Center au quotidien ».

Pour le premier franchisé en Israël, pas de doute que l’aventure est sur les bonnes rails: « J’ai toujours eu la conviction que nous apportons en Israël un concept inédit et qui répond à une réelle attente. Deux mois après l’ouverture, je suis plus que jamais renforcé dans cette idée ». Examens de vue par des optométristes, tests d’audition gratuits, c’est sur le cocktail lunettes et appareils auditifs de qualité supérieure, des produits rares sur le marché israélien et un service de haut niveau, que parie la chaine.

La soirée d’inauguration s’est conclue par des vœux pour Emmanuel d’ouvrir bientôt une deuxième franchise… Et comme le veut la tradition chez Optical Center, la fête s’est poursuivie guitares en bandoulière, en musique et en chansons!

Optical Center Beth Shemesh

Kanyon Shaar Hair, Yigal Alon 6, Beth Shemesh

Tel: 02-9928666

Ouvert du Dim au Jeu de 10h à 20h

Le Ven de 9h à 14h

Avraham Azoulay