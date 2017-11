Il est où ? Il est là … par Avraham Azoulay

Le plus captivant dans un discours, ou même un édito, c’est souvent la première phrase…Les premiers mots qu’on va lire, écrire ou exprimer à un public silencieux, tellement attentif, ou bien ces premières paroles, après un long moment de calme, en famille, entre amis ou avec sa femme. Ces premières notes qui vont nous ouvrir un nouvel horizon, vers ce qui pourra fixer notre décision, ou encore ces premiers pas que l’on ne tente pas de faire, par peur d’aller vers ce rêve que l’on n’ose réaliser…

Et vous, les enjambez-vous ces premières marches, pour vous réaliser ? Est-ce que vous faites, ne serait-ce que la moitié de ce que vous aimez vraiment ? Il faudrait se poser la question tous les matins, ou tous les soirs : Qu’ai-je fait aujourd’hui que je désirais vraiment faire, à part mes obligations ? Prendre ensuite une minute pour calculer ce que cela représente par rapport à toute la journée. Commencer par faire déjà une belle chose par jour, une simple chose, chargée d’émotion, de bien-être, avec plaisir. Et déjà, la journée est gagnée ! Mais il est où ? Il est là ! Il ne tient pas à grand-chose, il est trop souvent associé aux grandes réalisations, mais finalement, il apparait à travers ces petits moments magiques …une attention, un échange imprévu, une rencontre autour d’un café avec un ami, un baiser d’un enfant le matin… Il est là le bonheur, à nous de le saisir. Comme le dit si justement Tal Ben-Shahar: »Quand une porte du bonheur se ferme, une autre s’ouvre ; mais souvent on regarde si longtemps la porte fermée que nous ne voyons pas celle qui a été ouverte pour nous. »

C’est un peu comme dans Toldot, on passe d’un événement à l’autre, en ressentant à chaque fois toutes sortes d’émotions : espoir, joie, crainte, peur, amour, peine, colère, haine, … et derrière chaque occasion, se cache cette façon de vivre le moment de façon intense, la raison future qui explique le pourquoi des choses et des épreuves.

Le vrai challenge dans notre passage sur terre, c’est de jouer au mieux, la multitude de scénarios qu’Il nous propose.

À partir du 20 novembre on va bénéficier en Israël, d’une chance unique: une avalanche de culture, de rire, d’émoi, sans limite ! Dans chaque ville d’Israël, des spectacles plus attrayants les uns que les autres. Du ‘’Mendiant de Jérusalem’’ à ‘’Un Chapeau de Paille en Italie’’, d’ ‘’Ils s’aiment’’, à ‘’Une Histoire d’Amour Israélienne’’, en passant par le ‘’festival Ohlala’’ du film… Vous n’avez que l’embarras du choix ! Alors, malgré les timides signes d’hiver, prenez la bonne décision et courez vers ces instants magiques de bien-être: sortez !

Avraham Azoulay