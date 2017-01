« Humour »: l’Autorité Palestinienne établit une liste des « incitateurs » israéliens!

L’Autorité Palestinienne ne manque parfois pas d’humour (!). Elle établit régulièrement une « liste noire des incitateurs à la haine des Palestiniens » dans la presse israélienne qu’elle présente aux organisations internationales les rares fois où elles viennent contrôler le niveau d’incitation dans la sphère arabe palestinienne!

L’agence de presse Wafa a publié le dernier « palmarès » relevé entre le 6 décembre 2016 et le 12 janvier 2017, qui cite notamment les journalistes Nadav Shragaï, Kalman Liebeskind, Zeev Kam, Adi Meiri, Assaf Puzaïlov et Benny Teitelbaum, l’ancien député Prof. Arié Eldad et sa fille Karnit ainsi que le juriste Dr. Haïm Schein. Toutes ces personnes sont accusées…de « démoniser les Arabes palestiniens, les Arabes et les Musulmans au moyen de descriptions négatives et de généralisations »!!

Selon l’agence Wafa, les médias israéliens « humilient les Arabes palestiniens, les Arabes et les Musulmans afin de mettre en exergue la race juive qui est présentée comme étant supérieure »!!! (allusion au nazisme!)

« L’incitation et le racisme », souligne l’agence de presse, « font partie de l’objectif qui vise à nier le droit des Arabes palestiniens sur leur terre et à légitimer les agressions dont ils sont les victimes »!

Photo Uri Lenz / Flash 90