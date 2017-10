Huit jours d’escale par Avraham Azoulay

On a passé le plus difficile, le plus tracassant, le plus éprouvant. On a souhaité à qui veut l’entendre, le meilleur et surtout une bonne signature finale, Gmar Hatima Tova. Chacun suivant sa volonté et sa ferveur, a participé aux slihot et autres téfilot. Rosh Hashana et Kippour sont juste derrière nous, et voila qu’on nous offre des prolongations après le penalty réussi !

Séchez les larmes, jetez les mouchoirs, oubliez enfin cette épée de Damoclès sur notre tête. On ne vous demande qu’une chose, simple et si compliquée pourtant : être heureux, bé Simha ! Alors, on le relève ce pari ? Munis de marteaux et de barres de fer ou de bois, nous voila déjà tous prêts à vivre en cabane, de jour comme de nuit. Et ce n’est pas tout, on va en plus inviter ces fameux oushpizin. La vraie fête et la joie authentique ne viennent, en fait, qu’en partageant ! Apres les hommes, la nature ! A nous de partir à l’aventure dans notre pays, en le sillonnant sans relâche, en le savourant comme un beau fruit prêt à être croqué.

Nous avons laissé l’été, nous voilà en pleine escale avant décollage, avant d’entamer le grand passage à l’hiver. Le temps est idéal, nous repartons dans cette ambiance de vacances à peines quittées, comme un cadeau surprise, tellement appréciable, presque rêvé, pour chaque membre de la famille. Souccot c’est un peu ces dernières multi- vitamines avant la grande envolée pour la vraie année scolaire, pour le nouvel agenda du business, des activités programmées. On repousse tant de projets ‘’après les fêtes ‘’ ! Avouons-le, c’est tellement facile et courant de reculer ses plans, ses rendez-vous, ses décisions pour l’après fêtes.

Pas un, ni deux, mais bien 8 jours de fête, de retrouvailles, d’invitations, de repos moral, de repas sans timing, de no limit, à la bonne franquette. Une véritable croisière de l’allégresse, en toute spontanéité. Tout a été prévu, même le rêve. Enfin près des étoiles, dans nos résidences secondaires devenues nos habitations principales. Souccot, c’est cette magie de l’éphémère, de l’instable, de l’inconfort, de la simplicité naturelle. Cette fête sans restriction, ni matsa, ni déguisement, ni gravité, juste quelques branches et un etrog sous un ciel ombragé pour communiquer la gaieté et nous faire apprécier les choses simples de la vie.

Oublions enfin le fil de l’actualite, déconnectons-nous de nos machines virtuelles et plongeons dans le monde enchanté de la nature, de la terre magique et colorée d’Israël.

Hag Sameah et Moadim Lesim’ha!

Avraham Azoulay