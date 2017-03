Le Hub de l’emploi Qualita innove

Chercher un emploi lorsque l’on fait son alya relève souvent du parcours du combattant. Qualita propose la solution dans un concept inédit: un hub de l’emploi, ouverture prévue le 29 mars prochain, à Jérusalem.

Centraliser et connecter

Mais c’est quoi un »hub »? Eliaou Zenou, directeur du Hub de l’emploi, nous explique: »Un hub en anglais, c’est un connecteur, c’est ce qui relie, qui centralise. Et c’est toute l’idée que nous voulons développer »!

En effet, Qualita a mis au point un centre, un lieu unique dans lequel vous pouvez avoir accès à tous les services nécessaires pour optimiser votre recherche d’emploi et pour trouver le travail qui vous correspond. Et ce n’est pas tout puisqu’il s’agit aussi d’un espace qui présente des solutions pour les entrepreneurs.

Des services ciblés

Le premier service que vous pourrez trouver sur place est celui de l’orientation et de l’accompagnement. Eliaou Zenou nous guide: »Au sein de ce service, les personnes trouveront des conseils professionnels pour évaluer leurs compétences et les orienter vers les bons postes, ou encore pour adapter leur CV et leur bagage professionnel au monde israélien ». Sur place, aussi, seront centralisées toutes les démarches pour se renseigner sur la reconnaissance de ses diplômes et tenter de les obtenir.

On pourra même se renseigner sur des formations, des compléments de formations avec des conseils pour leur financement et envisager, pourquoi pas, une reconversion professionnelle.

Un directeur du placement vous recevra aussi avec des offres d’emploi d’entreprises israéliennes qui recherchent des profils francophones. Il vérifiera avec vous votre compatibilité avec les postes proposés et vous aidera à préparer votre CV et l’entretien d’embauche afin d’optimiser vos chances de réussite.

Le Hub s’adresse à tous les olim anciens et nouveaux, à condition qu’ils maitrisent un minimum l’hébreu ou l’anglais. Un coup de pouce est, évidemment proposé, avec un oulpan professionnel.

Des ateliers seront aussi proposés, autour du thème de l’emploi. « Les différences entre la France et Israël sont réelles », remarque Eliaou, »nous aidons les olim à acquérir les codes de la recherche d’emploi et du marché du travail israélien ».

Les entrepreneurs ne sont pas oubliés: »Le Hub met à disposition des personnes qui veulent créer leur entreprise, des locaux, une infrastructure, à moindre coût. Nous leur donnons aussi des conseils, nous les accompagnons dans leur projet », précise Eliaou, »grâce à un partenariat avec MATI et des conférences et ateliers autour de l’entreprenariat ».

La recherche d’emploi: un processus

Eliaou insiste: »Nous cherchons à optimiser la recherche d’emploi des olim et leurs chances de trouver un poste qui leur convienne. Nous favorisons le networking, ce réseau qui fait souvent défaut aux olim. Nous valorisons les francophones auprès des entreprises israéliennes. En aucun cas, nous ne pouvons nous substituer à l’investissement personnel que nécessite une recherche d’emploi. Cela prend du temps, il s’agit d’un processus, que nous accompagnons du mieux possible mais il faut toujours fournir des efforts ».

Qualita ne compte pas s’arrêter là, son Hub est voué à évoluer sans cesse, à être un toit pour toutes les associations qui ont un service « emploi » et à ouvrir des permanences ponctuelles à Netanya, Ashdod ou Tel Aviv.

Le Hub de l’emploi, ouverture le 29 mars

www.hub-emploi.org.il

10, rehov Harav Agan, Jérusalem

Tél: (+972) 25 02 04 44

Guitel Ben-Ishay