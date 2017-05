Le hub de l’emploi Un démarrage prometteur

Un mois après l’ouverture du Hub de l’emploi de Qualita, LPH tire le bilan avec Eliaou Zenou, son directeur.

Le P’tit Hebdo: Le Hub de l’emploi attire-t-il du monde?

Eliaou Zenou: Comme nous nous en doutions, le Hub répond à une vraie demande. Ainsi, en seulement un mois d’existence et avec les fêtes de Pessah au milieu, le Hub a accueilli plus de 150 personnes. Elles sont venues pour des conseils, un bilan de compétence, des placements, des formations, des aides pour la reconnaissance de leurs diplômes,… Nous pouvons annoncer qu’une dizaine d’entre elles ont déjà trouvé un emploi grâce au Hub.

Lph: Quel est le profil de ces personnes?

E.Z.: Notre offre variée s’adresse à un public varié. Cela s’est confirmé dans la fréquentation. Nous avons accueilli des hommes, des femmes, de tous les âges et de tout le pays. 40% venaient de l’extérieur de Jérusalem. Cela va des olim encore dans leurs six mois d’oulpan qui commencent à s’interroger sur leur avenir professionnel jusqu’à ceux depuis 10 ou 15 ans en Israël et qui veulent se reconvertir.

Lph: Les »job clubs » du Hub de l’emploi sont-ils en passe de devenir votre marque de fabrique?

E.Z.: Effectivement, nous proposons des »job clubs », des sessions d’ateliers à thème pour rendre les gens autonomes dans leur recherche d’emploi. Elles rencontrent un franc succès. En parallèle, toutes les semaines, il est possible d’assister à un atelier d’écriture de CV.

Lph: Le Hub se déplace aussi.

E.Z.: Le »Hub Tour » va commencer. Nous serons le 28 mai à Netanya pour une journée lors de laquelle nous proposerons tous les services qui se trouvent à Jérusalem. D’autres destinations sont à venir.

www.hub-emploi.org.il

10, rehov Harav Agan, Jérusalem

Tél: (+972) 25 02 04 44