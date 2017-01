La « h’outzpa » d’Ehoud Barak

L’ancien Premier ministre et ministre de la Défense Ehoud Barak s’acharne comme il peut contre Binyamin Netanyahou. Concernant l’enquête pénale qui devrait être ouverte l’encontre du Premier ministre, Ehoud Barak se demande pourquoi les choses traînent et accuse Binyamin Netanyahou « de gagner du temps ». « Il n’y a ni guerre ni élections à l’horizon alors pourquoi est-il si difficile pour lui de trouver un moment pour se rendre à une audition auprès de la police? », se demande Ehoud Barak sur son compte Twitter.

Faut-il rappeler à cet ancien Premier ministre qu’il avait dû sa victoire sur Binyamin Netanyahou aux élections de 1999 grâce à une vaste escroquerie à la loi sur le financement des partis au moyen d’associations fictives qui servaient de relai pour le financement de sa campagne? Et que le responsable du transfert des fonds depuis l’étranger, un certain Itshak Herzog, avait choisi de se taire lors de l’enquête qui n’avait ainsi jamais abouti à cause de cela?

Son élection pas des moyens retors avait notamment mené aux négociations dangereuses de Camp David et surtout à la 2e Intifada meurtrière. L’humilité et la discretion devraient ainsi être de mise pour cet ancien Premier ministre qui n’a pas particulièrement brillé…

Photo Flash 90