Les H’outhis du Yémen menacent Israël

Le colonel Rachid, porte-parole des H’outhis soutenus par l’Iran a menacé de lancer des missiles contre ce qu’il a appelé « les bases israéliennes en Afrique et notamment en Erythrée » et a rajouté « qu’au besoin, les ‘Houthis frapperaient le territoire israélien même avec des missiles sol-sol ». Il a souligné que les forces h’outies seront bientôt équipés de missiles de longue portée fournis par l’Iran. Pour l’instant, les H’outhis possèdent des missiles balistiques tactiques Borkane 1 et Borkane 2 qui atteignent respectivement une distance de 800 km et 1.400 km.

Les H’outhis prétendent qu’Israël est impliqué dans la guerre civile au Yémen en fournissant une aide maritime ainsi que des renseignements à l’Arabie saoudite dans sa guerre contre eux depuis des bases logistiques gérées par Israël à Assab en Erythrée, située à peine à 97 km des côtes du Yémen. Jérusalem n’a jamais confirmé l’existence de telles bases mais des sources étrangères indiquent qu’elles existent depuis 2012, dans le but de protéger la navigation israélienne commerciale et militaire en mer Rouge.

Ces nouvelles menaces illustrent l’entreprise de déstabilisation de la région menée par l’Iran, que dénonce régulièrement le Premier ministre Binyamin Netanyahou. A Jérusalem, on craint cependant moins des tirs en direction du territoire israélien que des tirs de missiles qui viseraient des objectifs navals israéliens en Mer Rouge. Les H’outhis possèdent des missiles de croisière terre-mer P-20 de fabrication chinoise. Ces missiles sont capables d’atteindre des bâtiments civil et militaires. Les H’outhis ont déjà réussi à tranformer en boule de feu un pétrolier venu des Emirats arabe unis et en octobre 2010, ils avaient tenté d’attaquer le destroyer américain ‘USS Mason’.

Les H’outhis sont une organisation armée musulmane chiite créée en 1992 par Hussein Badreddine al-H’outhi et Mohamed Azzane. Le mouvement s’est progressivement scindé en deux, l’un prônant la violence et désirant premdre le pouvoir au Yémen pour en faire une nouvelle zone d’influence iranienne.

