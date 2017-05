Houppa historique à Times Square

Collive, traduit par Hassidout.org

Le mariage de JJ Hecht (Crown Heights) et Hadassah Halpern (Toronto) a transformé le paysage de Times Square à New York, par la célébration d’une Houppa hassidique. Des milliers de passants ont été les témoins de cette cérémonie inhabituelle en plein Times Square, un des endroits les plus célèbres et les plus animés au monde.

Le Hatan est le plus jeune fils de l’activiste communautaire, le Rav Shea Hecht, qui a fait l’office de la cérémonie du mariage devant plus de cent invités et de nombreux passants.

« Nous faisons une déclaration sur le mariage et sur le mariage juif en particulier », a déclaré le Rav Shea Hecht. « Beaucoup de gens ne croient pas au mariage, et nous espérons que ce sera une déclaration. En termes spirituels, nous devons conquérir le monde et la meilleure façon de le faire, est en célébrant un mariage juif », a-t-il déclaré.