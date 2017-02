Hotovely demande à Rivlin d’accorder la grâce à El-Or Azaria

Suite au verdict prononcé par le tribunal militaire contre El-Or Azaria, condamné à 18 mois de prison ferme pour avoir tué un terroriste au sol, un certain nombre de personnalités politiques ont estimé qu’il fallait lui accorder la grâce. A présent, c’est la vice-ministre des Affaires étrangères Tsippi Hotovely (Likoud) qui émet la même opinion. Elle a adressé dans la journée par courrier une requête officielle au président de l’Etat Ruby Rivlin. Elle a indiqué dans sa missive que ‘l’affaire de l’autobus 300 avait créé un précédent’ et que le cas unique d’Azaria nécessitait l’intervention du président de l’Etat ‘afin de préserver l’unité du peuple et la confiance du public dans les soldats de Tsahal’. D’autres ministres et députés ont eux aussi réclamé la grâce pour Azaria. Parmi eux, le ministre de l’Intérieur Arieh Dery, leader du parti Shass.