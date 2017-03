Hotovely aux Britanniques : augmenter les contrôles sur les programmes scolaires de l’AP  

La vice-ministre des Affaires étrangères Tsippi Hotovely (Likoud) a rencontré dans la journée le ministre d’État britannique au Développement international Rory Stewart, en visite au Proche-Orient. Les discussions ont porté notamment sur l’aide apportée par le gouvernement britannique à l’Autorité palestinienne. Hotovely a rappelé à ce propos que la Grande Bretagne faisait partie des pays observant une politique très claire concernant les conditions du financement de l’AP qui devait s’engager à cesser les incitations à la haine et à la violence dans le système éducatif palestinien.

Elle a ajouté ‘qu’Israël souhaitait voir l’émergence d’une nouvelle génération dans l’autre camp, qui inculquerait des valeurs permettant d’accepter l’existence de l’Etat d’Israël’. Et de préciser : « Le problème se trouve dans le narratif palestinien selon lequel Israël et les Juifs n’auraient pas le droit d’exister. On le voit dans les manuels scolaires, dans les émissions télévisées et sur Internet. En tant que pays donateur aidant l’Autorité palestinienne, la Grande Bretagne peut exercer son influence et augmenter les contrôles sur les programmes scolaires ».