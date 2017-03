Hôpitaux israéliens: un chiffre qui ne paraîtra pas dans les médias étrangers

L’Administration civile de Judée-Samarie a publié les chiffres officiels sur le nombre d’Arabes palestiniens soignés en 2015 dans les hôpitaux israéliens: il s’agit de 127.000 personnes dont 97.000 de Judée-Samarie et 30.000 de la bande de Gaza! Le rapport indique qu’à l’hopital Ichilov de Tel-Aviv par exemple, on compte entre 60 et 70 Arabes palestiniens de Gaza à tout moment donné. De très nombreuses vies d’Arabes palestiniens, notamment d’enfants, ont eu la vie sauvée grâce aux médecins israéliens. Le ministère de la Santé explique qu’Israël s’est engagé à soigner et sauver des vies des Arabes palestiniens.

Par ailleurs, les frais d’hospitalisation ou d’opérations sont assumés à 90% par le contribuable israélien, seuls 10% étant à la charge de l’Autorité Palestinienne. Cela mérite bien une petite condamnation d’Israël à l’Organisation Mondiale de la Santé ou au Conseil des des droits de l’homme de l’ONU…

Photo Miriam Alster / Flash 90