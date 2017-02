Hôpital Hadassah : «Voir sa vie défiler» avant de mourir, le phénomène prouvé

Voir les images de sa propre vie défiler rapidement devant ses yeux est désormais un phénomène prouvé.

Les scientifiques ont procédé à une étude à la première étape de laquelle ils ont interrogé sept personnes ayant connu une expérience de mort imminente et ayant vu les événements de leur vie défiler. Puis, sur base des données obtenues, les chercheurs ont mis au point un questionnaire pour examiner ce phénomène sous tous les angles.Ce dernier a été distribué à 264 personnes de différents âges et professions qui ne connaissaient pas l’expérience des sept premiers individus. Il s’est avéré que les émotions décrites ne leur étaient pas étrangères. De plus, les experts ont réussi à déterminer certaines régularités, par exemple l’ordre et la continuité des événements, leur « passage » du passé vers le futur et les émotions associées à leur perception.

Au final, les scientifiques ont conclu que revivre à nouveau les événements de la vie comme une sorte de « film » en accéléré était un phénomène présentant des caractéristiques concrètes, et que même des individus parfaitement sains qui n’avaient pas éprouvé de danger mortel pouvaient le « regarder ». Autrement dit, un tel mode de pensée est inhérent au système cognitif humain et peut se manifester activement dans des conditions extrêmes en cas de stress psychologique et physiologique.

Les opinions exprimées dans ce contenu n’engagent que la responsabilité de l’auteur.

fr.sputniknews.com