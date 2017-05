Honorée pour avoir neutralisé le terroriste malgré ses blessures

Elle s’appelle Katya Sohet et vient de recevoir des mains du Président Reuven Rivlin le « Prix de l’héroïsme », à l’occasion de la cérémonie annuelle « Personnalités de l’année », retransmise par Channel 9, qui s’est tenue au Binyanei Haumah à Jérusalem jeudi soir dernier.

Il y a plus d’un an, Katya Sohet a été blessée lors d’une attaque terroriste dans la zone industrielle d’Ariel alors qu’elle y était en service en tant que garde de sécurité. Malgré son état, elle a réussi à tuer le terroriste et à sauver la vie des autres civils présents à ce moment-là. Jeudi soir dernier, le président Rivlin lui a déclaré : « Katya, vous êtes un véritable héros, un vrai combattant ainsi qu’une source de fierté pour tout Israël ».

En présence également du ministre de la défense, Avigdor Liberman, du ministre de la Protection de l’environnement et des Affaires de Jérusalem, Ze’ev Elkin, du ministre de l’Intégration, Sofa Landver, et du ministre adjoint de la Défense Eli Ben-Dahan, la cérémonie a tenu à récompenser les travaux et les réalisations des citoyens israéliens de l’ex-Union soviétique notamment dans les domaines de la sécurité, de la technologie, de la culture, de l’éducation et du sport.

