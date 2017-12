Honest Reporting: Prix 2017 de l’attitude anti-israélienne pour le journal « The Independent »

Le site Honest Reporting qui lutte contre la désinformation à l’égard d’Israël dans les médias internationaux a décerné le prix 2017 de la mauvaise foi anti-israélienne au quotidien britannique de gauche The Independent. Honest Reporting reproche notamment aux journalistes de ce journal qui couvrent l’actualité israélienne de ne pas être sur le terrain et de se baser…sur des sources en provenance des réseaux sociaux!

Durant cette année, le site relève au moins seize articles mensongers parus dans The Independent qui donnent une image totalement déformée et négative d’Israël. Exemple de désinformation: le journal britannique a affirmé que l’année 2016 a été « celle où le plus grand nombre d’enfants palestiniens sont morts depuis dix ans (à cause d’Israël) » ou encore « qu’Israël utilise des armes provoquant le cancer » (!!). Un autre article mettait en parallèle les massacres commis à Miyanmar et la politique israélienne envers les Arabes palestinien…

La direction de Honest Reporting précise que The Independent obtient la « palme » pour 2017, mais pratique déjà

une longue tradition anti-israélienne et très peu professionnelle sur ce sujet.

Photo Logo